وزير الإعلام اليمني: ما يحدث بعدن يُذّكر باقتحام الحوثيين لصنعاء

لفت وزير الإعلام ​اليمن​ي معمر الارياني إلى أن "ما يحدث بالعاصمة المؤقتة عدن من مواجهات مسلحة، يُذّكر باقتحام مليشيات الحوثي للعاصمة ​صنعاء​، بشعارات زائفة"، مشيرا إلى أن "أعمال الفوضى والاعتداء على مقار ​الدولة​ في عدن يتم تحت شعارات غير وطنية وحجج واهية ورفض لكل دعوات تغليب الحكمة والعقل".

وأشار إلى أن "ما يحدث يُذّكر باقتحام مليشيات الحوثي للعاصمة صنعاء"، مشدداً على أن "​الحكومة​ و​الأجهزة الأمنية​ والعسكرية لن تتوانى عن أداء دورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة والتصدي لأي ممارسات خارجة عن النظام والقانون، وحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة".

وأكد أن "الاصطفاف الوطني خلف الرئيس ​عبد ربه منصور هادي​، في معركة الخلاص من المليشيا الحوثية وتجاوز كل المشاريع الصغيرة، هو الطريق الوحيد لإقامة اليمن الاتحادي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في اليمن".