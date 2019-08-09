خارجية فرنسا: توسيع "صيغة نورماندي" حول أوكرانيا عبر انضمام واشنطن إليها غير وارد

أعلنت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ أن "​باريس​ لا تنظر في إمكانية انضمام ​واشنطن​ إلى جهود "رباعية نورماندي" لتسوية النزاع بمنطقة دونباس الأوكرانية"، مشيرةً إلى أن "​فرنسا​ تشارك مشاركة كاملة في تسوية النزاع وتطبيق اتفاقات ​مينسك​ بما في ذلك في إطار صيغة نورماندي التي تشارك فيها بصورة نشطة".

ولفتت إلى أن "فرنسا و​ألمانيا​ تخوضان حوارا منتظما وتنسيقا وثيقا مع المبعوث الأميركي الخاص إلى الشأن الأوكراني، كورت فولكر وتغيير صيغة نورماندي ليس أمرا واردا".