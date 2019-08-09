خارجية فرنسا: توسيع "صيغة نورماندي" حول أوكرانيا عبر انضمام واشنطن إليها غير وارد

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن "باريس لا تنظر في إمكانية انضمام واشنطن إلى جهود "رباعية نورماندي" لتسوية النزاع بمنطقة دونباس الأوكرانية"، مشيرةً إلى أن "فرنسا تشارك مشاركة كاملة في تسوية النزاع وتطبيق اتفاقات مينسك بما في ذلك في إطار صيغة نورماندي التي تشارك فيها بصورة نشطة".
ولفتت إلى أن "فرنسا وألمانيا تخوضان حوارا منتظما وتنسيقا وثيقا مع المبعوث الأميركي الخاص إلى الشأن الأوكراني، كورت فولكر وتغيير صيغة نورماندي ليس أمرا واردا".
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