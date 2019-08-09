مسؤول أممي: تسجيل هوية نصف مليون لاجئ روهينغي ببنغلاديش‎

أعلنت الأمم المتحدة عن "تسجيل هويات أكثر من نصف مليون لاجئي روهينغي موجودين حاليًا في كوكس بازار في بنغلاديش، في جهود مشتركة مع السلطات البنغالية"، موضحةً أن "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انتهت من تسجيل أكثر من نصف مليون شخص من لاجئي الروهينغيا الذين فروا من ميانمار، منذ آب 2017، إلى بنغلاديش".
ولفتت إلى أنه "أصبح بمقدور هؤلاء المسجلين الحصول على وثائق هوية، عقب عملية التسجيل المشتركة بين سلطات بنغلاديش والمفوضية المعنية بأوضاع اللاجئين"، مشيرةً إلى أنه "بالنسبة لكثير من هؤلاء اللاجئين، هذه هي المرة الأولى التي يحملون فيها بطاقة هوية".
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