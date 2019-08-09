علق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نعمت افرام على موضوع فرقة "مشروع ليلى"، قائلا "إنني كنت من الدعاة إلى الغاء حفل "مشروع ليلى" وانا هذا رأيي الحر ونحن لا نكرههم ولكن باسم الحرية كنت مجبورا نقل صوت الاستياء الكبير من هذه الفرقة"، مشيراً إلى "إنني مقتنع فلسفيا وعقائديا ان دولة التنوع والحريات في لبنان تقتضي أن حريتي تتوقف عندما تبدأ حرية شخص آخر".
وفي حديث تلفزيوني، أكد أن "ليس هناك شيء أحمل من أن صوت الشعب يحاول تثبيت الحرية والديمقراطية ونحن أولاد الحرية والديمقراطية ولكن ليس هذا الشكل من الحريات".
كانت هذه تفاصيل خبر افرام: نحن أولاد الحرية والديمقراطية ولكن حريتي تتوقف عندما تبدأ حرية غيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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