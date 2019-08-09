توقيف ثلاثين مهاجراً أثناء محاولتهم عبور بحر المانش

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لندن: أوقفت السلطات البريطانية ثلاثين مهاجراً كانوا يحاولون عبور بحر المانش نحو بريطانيا بينهم اثنان بواسطة قارب كاياك ونقلتهم إلى المملكة المتحدة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية البريطانية الجمعة.

وأوضحت الوزارة أن هؤلاء المهاجرين وهم 27 رجلاً وامرأة واحدة وطفلان، قالوا إنهم إيرانيون وأفغان. وقد انطلقوا من مكان غير محدد في أوروبا القارية على قوارب هوائية وكاياك.

وأوقفت زوارق لشرطة الحدود البريطانية وخفر السواحل المهاجرين ونقلتهم إلى مرفأ دوفر في جنوب البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية "جميع أولئك الذين يعبرون المانش في مركب صغير يعرّضون حياتهم وحياة أطفالهم لخطر كبير". وأضاف "على أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية، أن يطلبوا اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه".

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وأصبح عبور المانش بواسطة قوارب صغيرة خطير للغاية بسبب كثافة حركة الملاحة البحرية والتيارات القوية وانخفاض حرارة المياه.

من جهتها، أنقذت السلطات الفرنسية الجمعة 11 مهاجراً انقلب زورقهم قبالة بولونيي سور مير (شمال) بينما كانوا يحاولون عبور المانش للوصول إلى بريطانيا.

ونهاية الأسبوع الماضي، أوقفت شرطة الحدود البريطانية 37 مهاجراً قالوا إنهم إيرانيون وعراقيون بينهم عدد من الأطفال، خلال أو بعد عبورهم المانش على متن عبارات صغيرة.