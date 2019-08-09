أبدع شباب مغاربة، في إصدار نسخة مغربية “بارودي”” لكليب سعد لمجرد ومحمد رمضان الأخير”إنساي”، وقد حققت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركها لمجرد بدوره على حسابه ب”أنستغرام”.
الشباب أصحاب بارودي ” إقراي” حلوا ضيوفا على “اليوم 24″، للحديث عن فكرة البارودي وتفاصيله وكواليس تصويره، إضافة للرسالة التي وجهها لهم لمجرد تشجيعا لمجهودهم بعد مشاهدته العمل.
ورد المتحدثون ذاتهم على التهمة التي لاحقتهم في التعليقات على “بارودي” إنساي” بـ”يوتوب”، وهي الإهانة لممتهني حرفة البناء، عندما استخدموا عبارة “آخر يامك غ تحدي بناي” في كلمات أغنيتهم، مؤكدين أن نيتهم بعيدة كل البعد عن الإهانة.
وأكد فريق عمل “إقراي” أنهم سيواصلون تقديم نسخ كوميدية لأغاني فنانين مغاربة، إضافة إلى اشتغالهم على أعمالهم الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر أصحاب “بارودي” كليب لمجرد ورمضان “إنساي”: “لمعلم” راسلنا.. ولم نقصد الإساءة لـ”البْناية”-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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