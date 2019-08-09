لاعب سابق للأهلي المصري يفضله نجله على وليد أزارو

اعتبر ياسر ريان لاعب الأهلي المصري سابقا ومدرب ناشئي الفريق، نجله أحمد ريان، صاحب 21 عاما، من أفضل المهاجمين المتواجدين بالدوري المصري الممتاز في الفترة الحالية.
وأكد ريان أن أحمد، الذي يلعب معارا من الأهلي إلى الجونة، أفضل من مهاجمي الفريق الأحمر الحاليين وعلى رأسهم المغربي وليد أزارو، وزميله مروان محسن.
وأشار اللاعب السابق لبطل الدوري المصري، أن نجله كان يستحق العودة إلى حمل قميص الأهلي هذا الموسم، غير أنه فضله الاستمرار مع الجونة لموسم إضافي من أجل ضمان اللعب باستمرار على الجلوس في مقاعد البدلاء بنادي القرن.
يذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع وليد أزارو في الميركاتو الصيفي لعام 2017 قادما من الدفاع الحسني الجديدي، بينما ضم مروان محسن عاما قبل ذلك من مواطنه الإسماعيلي.
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