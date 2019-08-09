الفهري الابن يطالب باستعادة الملك صلاحية تعيين الكتاب العامين

وجه إبراهيم الفاسي الفهري، رئيس معهد أماديوس، مذكرة إلى القصر حول «النموذج التنموي»، اقترح فيها، في الشق المتعلق بالتعيينات، العودة إلى تعيين الكتاب العامين والمديرين في الوزارات من لدن الملك، عوض تعيينهم في مجلس الحكومة، من أجل ضمان كفاءتهم.

وعلمت «أخبار اليوم» أن الفهري، ابن المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري، اقترح منع البرلمانيين من الترشح لولايتين متتابعتين، واشتراط توفرهم على الإجازة على الأقل للترشح للبرلمان، ومنع الجمع بين أكثر من مهمة انتخابية، مثل برلماني ورئيس جماعة. ومن شأن هذه المقترحات أن تثير جدلا سياسيا، خاصة في أوساط الأحزاب.

وأعلن المعهد أنه أصدر مذكرة بعنوان: «100 مقترح لنموذج وطني لتنمية مستدامة، وعادلة، وشاملة، ومبتكرة»، في إطار الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس من أجل نموذج تنموي متجدد.