وجه إبراهيم الفاسي الفهري، رئيس معهد أماديوس، مذكرة إلى القصر حول «النموذج التنموي»، اقترح فيها، في الشق المتعلق بالتعيينات، العودة إلى تعيين الكتاب العامين والمديرين في الوزارات من لدن الملك، عوض تعيينهم في مجلس الحكومة، من أجل ضمان كفاءتهم.
وعلمت «أخبار اليوم» أن الفهري، ابن المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري، اقترح منع البرلمانيين من الترشح لولايتين متتابعتين، واشتراط توفرهم على الإجازة على الأقل للترشح للبرلمان، ومنع الجمع بين أكثر من مهمة انتخابية، مثل برلماني ورئيس جماعة. ومن شأن هذه المقترحات أن تثير جدلا سياسيا، خاصة في أوساط الأحزاب.
وأعلن المعهد أنه أصدر مذكرة بعنوان: «100 مقترح لنموذج وطني لتنمية مستدامة، وعادلة، وشاملة، ومبتكرة»، في إطار الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس من أجل نموذج تنموي متجدد.
كانت هذه تفاصيل خبر الفهري الابن يطالب باستعادة الملك صلاحية تعيين الكتاب العامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.