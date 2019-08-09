فضل البقاء في هولندا .. حكيم زياش يجدد عقده مع أجاكس أمستردام _صورة

أعلن نادي أجاكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعبه المغربي حكيم زياش لموسم إضافي.

وتم تمديد عقد زياش إلى غاية 2022، علما أنه كان سينتهي مقامه رفقة بطل الدوري الهولندي متم الموسم الكروي 2021/2020.

وقطع بذلك أجاكس أمستردام الطريق أمام مجموعة من الأندية الأوروبية، التي أبدت رغبتها في ضم صاحب 26 عاما، على غرار بايرن ميونخ الألماني وإشبيلية الإسباني، كما ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى الدوريين الإنجليزي والإيطالي.

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وكان زياش انضم إلى فريقه الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016، قادما من تفينتي آنشخيده، قبل أن يسطع نجمه رفقة الأياكس حيث بات لاعبا مهما في تشكيلة الفريق خلال المواسم الأخيرة.

وخاض الدولي المغربي مع أجاكس أمستردام 133 مباراة، نجح خلالها في توقيع 42 هدفا، كما ساهم في سيطرة فريقه على الألقاب المحلية في هولندا، فضلا عن دوره الكبير الذي لعبه في بلوغ النادي الهولندي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.