كانت تشتري ملابس العيد: مصرع فتاة من اللد دهسًا في الطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت فتاة (15 عامًا) مصرعها، مساء اليوم، الجمعة، إثر تعرّضها للدهس في مدينة الطيرة.

وعلم موقع "عرب 48" أنّ الفتاة من مدينة اللد، وكانت تشتري ملابس العيد من الطيرة، عندما دهستها سيارة.

وقام سائق السيارة، وهو شاب من الطيرة (20 عامًا) بتسليم نفسه لمركز الشرطة في المدينة، حيث يخضع للتحقيقات.