شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقيون يُطالبون حكومة أستراليا بالتدخل لإعادة عجوز بعد سجنه بقطر والان مع التفاصيل

حث نشطاء حقوقيون، الحكومة الفيدرالية الأسترالية على التدخل لإعادة عجوز أسترالي إلى البلاد بعد 3 سنوات من حبسه ظلماً في سجون قطر.

ودعت منظمة العفو الدولية في أستراليا وزيرة الخارجية «ماريز باين» إلى مطالبة الدولة الواقعة في منطقة الشرق الأوسط بإطلاق سراح جوزيف سارلاك، 70 عاماً.

أفاد موقع «ناين» الإخباري الأسترالي أن عائلة سارلاك تخشى أن يموت إذا لم يُطلق سراحه، لأنه يعاني مشاكل في القلب ومخاطر صحية أخرى.

وتم سجن سارلاك، في عام 2016 بسبب مزاعم إصدار شيكات دون رصيد تتعلق بشركته، وهي تهمة تعد جنائية في قطر. ويعتقد أن سارلاك لم يخضع للمحاكمة قط، كما لم يكن لديه محام يمثله، وأجبر على توقيع اعتراف باللغة العربية.