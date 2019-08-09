شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقي: التهديد القطري الدائم للأمن الاجتماعي الخليجي بتوجيه ومساندة من إيران والان مع التفاصيل

اعتبر حقوقي، أن "التهديد القطري الدائم للأمن الاجتماعي الخليجي بتوجيه ومساندة من إيران".

وقال الحقوقي سلمان ناصر، إنّ تنامي الاستهداف القطري لدول المقاطعة وغيرها من دول المنطقة، هو بسبب انهيار المشروع القطري لزعزعة استقرار دول المنطقة ونشر العنف والإرهاب وصولاً إلى بث الفوضى وتدمير الدول.

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مشاريع إرهابية

وأوضح ناصر، أنّ التهديد القطري الدائم للأمن الاجتماعي الخليجي، ومحاولة خلخلة التركيبة السكانية في مملكة البحرين، عبر تقديم الإغراءات لهجرة العائلات، ودعم الجماعات المتطرفة، كلها مشاريع مكملة لبعضها البعض، بتوجيه ومساندة من إيران.

وأشار ناصر في تصريح نشرته صحيفة «البيان»، الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "اليمن العربي" إلى أنّ قطر دولة تلاحقها تهم دعم الإرهاب في كل مكان، مضيفاً: «ما الفسائد والرشاوي والفضائح المتعلقة بتنظيمها لبطولة كأس العالم، وبنك باركليز وغيرها، إلّا خير دليل على ذلك، وما خفي أعظم».