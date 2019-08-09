شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن نجاح وساطة في إيقاف المواجهات في عدن والان مع التفاصيل
كشفت مصادر محلية، عن وساطة قادها وكيل محافظة عدن، القيادي في قوات الحزام الأمني، والمجلس الإنتقالي الجنوبي، عبدالرحمن شيخ، لإيقاف المواجهات المشتعلة في العاصمة عدن بين قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي، وألوية الحماية الرئاسية والقوات الموالية لها .
وذكرت المصادر، أن الوساطة نجحت في إنهاء المواجهات بعد تجاوب نائب وزير الوزراء، وزير الداخلية، المهندس، أحمد الميسري، وقائد اللواء الرابع حماية رئاسية، العميد مهران قباطي على وقف إطلاق النار.
وأوضحت المصادر، أن الوساطة جاءت نتيجة للمطالبات المحلية من قبل القيادات العسكرية والمدنية المحايدة لحقن دماء الجنوبيين وإيقاف الإقتتال الذي سيكون الجنوبي هو الخاسر الوحيد فيه .
ولاتزال هذه الأنباء غير مؤكدة ولم يتم إعلانها رسمياً من قبل إعلام المجلس الإنتقالي الجنوبي أو إعلام الشرعية، فيما لا يزال يسمع أصوات مواجهات متقطعة في وسط عدن بحسب شهود عيان .
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