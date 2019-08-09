قتل 10 جنود سوريين وأصيب 21 آخرون بجروح نتيجة قصف وصد لهجمات لمسلحين في ريف حماة، حسبما أورد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مساء اليوم الجمعة.
وتابع أن قوات الجيش "نجحت في صد هجوم الإرهابيين" وشن هجوم مضاد أرغمهم على التراجع إلى عمق مواقعهم السابقة، مشيرا إلى أن قصف المسلحين والمعارك اللاحقة خلفت 10 قتلى و21 جريحا في صفوف القوات الحكومية.
وأضاف رئيس المركز ومقره قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية، أن الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب لا يزال متوترا، موضحا أن 30 عملية قصف من قبل المسلحين تم رصدها في هذه المنطقة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: مقتل 10 جنود سوريين وإصابة 21 آخرين بصد هجوم لمسلحين في ريف حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.