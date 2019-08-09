وضع حجر الاساس لمجسر بين النجف وكربلاء

اعلنت محافظة النجف، الاجمعة، وضع حجر الاساس لمجسر بين المحافظة وكربلاء، مبينة ان المشروع سيكتمل بدعم وتبرعات "المحبين لمدينة أمير المؤمنين عليه السلام وخدمة الامام الحسين عليه السلام".
ونقل الكتب عن محافظ النجف قوله، إن "المشروع يعد واحدا من المشاريع المهمة في المحافظة والذي سيسهم بشكل كبير في فك الاختناقات المرورية خصوصا خلال الزيارات المليونية وزيارة الاربعين وسيحقق حلقة وصل بين أطراف مهمة في النجف كانت تتقطع بسبب كثافة الزيارات".
واضاف الياسري، ان "المجسر الجديد بطول 600 في 10 ما عدا المقتربات ب48 ركيزة وحدد بفترة عمل 18 شهرا"، مؤكدا ان "هذا المشروع سيرى النور بدعم وتبرعات المحبين لمدينة أمير المؤمنين عليه السلام وخدمة الامام الحسين عليه السلام".
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