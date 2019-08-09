كشفت عملية العزم الصلب، اليوم الجمعة، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن تعرض طائرة عسكرية مسيرة أمريكية إلى هجوم أدى إلى إسقاطها في بغداد.
وأضافت أن "الطائرة من نوع MQ-1C تابعة للجيش الأمريكي وقد هبطت في منطقة الرضوانية غربي بغداد".
وأشارت إلى أن "الحادثة وقعت يوم الأربعاء الماضي وليس اليوم، وصدر البيان عنها بعد تداول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت تواجد قوات عراقية بجانبها... وأن الطائرة تعرضت لهبوط عنيف في مكان مفتوح وليس إسقاط بسبب فتح بوابات عجلات الهبوط".
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون يصدر بيانا بشأن 'سقوط' طائرة أمريكية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.