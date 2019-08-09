التجارة توجه بتجهيز المفردات الغذائية دفعة واحدة وتوزيعها على المواطنين

وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير التجارة وجه جميع شركات الغذاء والمواقع والمراكز التموينية بتجهيز المواد الغذائية الى المواطنين دفعة واحدة ومنع اي تجزئة في عمليات التجهيز وتكليف دائرة الرقابة التجارية والمالية والتخطيط والمتابعة لمتابعة تنفيذ التوجيه واتخاذ الاجراءات بحق الوكلاء ومراكز القطع التي لم تلتزم بالتوجيه".واشار الوزارة الى، ان "توجيه الوزير يأتي في اطار منع حالات التحايل على المواطنين من خلال اضافة مبالغ على الحد المقرر ب500 دينار فقط للفرد الواحد كحد اعلى مقابل تجهيز جميع المفردات الغذائية وقيام بعض الوكلاء بتجزئة تجهيز المواد بشكل متقطع مما يرهق كاهل المواطنين ويحملهم أعباء أضافية".

واضافت أن "شركات الغذاء والمراكز التموينية بدأت تنفيذ توجيهات الوزير العاني من خلال منع مراكز القطع من تجهيز المفردات الغذائية بشكل متقطع وتجهيزها دفعة واحدة والتقيد التام بالمبالغ المقررة وفق القانون وعدم اضافة اي زيادات جديدة ترهق المواطنين".



ودعت الوزارة بحسب البيان جميع المواطنين الى "التعاون من خلال الابلاغ عن حالات التقصير والتجاوز لدى جميع الوكلاء ومواقع العمل وعدم استلام اي مادة بشكل فردي واستلامها دفعة واحدة والاتصال بدوائر الرقابة التجارية والمالية في جميع المحافظات لتحديد مكامن الخلل والتقصير لاتخاذ الاجراءات القانونية".