التجارة توجه بتجهيز المفردات الغذائية دفعة واحدة وتوزيعها على المواطنين

وجه وزير التجارة محمد هاشم العاني، الجمعة، جميع المراكز التموينية في المحافظات بتجهيز المفردات الغذائية دفعة واحدة ومنع تجزئة تجهيزها، عازيا ذلك الى ايقاف حالات التحايل على المواطنيين.
واشار الوزارة الى، ان "توجيه الوزير يأتي في اطار منع حالات التحايل على المواطنين من خلال اضافة مبالغ على الحد المقرر ب500 دينار فقط للفرد الواحد كحد اعلى مقابل تجهيز جميع المفردات الغذائية وقيام بعض الوكلاء بتجزئة تجهيز المواد بشكل متقطع مما يرهق كاهل المواطنين ويحملهم أعباء أضافية".
واضافت أن "شركات الغذاء والمراكز التموينية بدأت تنفيذ توجيهات الوزير العاني من خلال منع مراكز القطع من تجهيز المفردات الغذائية بشكل متقطع وتجهيزها دفعة واحدة والتقيد التام بالمبالغ المقررة وفق القانون وعدم اضافة اي زيادات جديدة ترهق المواطنين".
ودعت الوزارة بحسب البيان جميع المواطنين الى "التعاون من خلال الابلاغ عن حالات التقصير والتجاوز لدى جميع الوكلاء ومواقع العمل وعدم استلام اي مادة بشكل فردي واستلامها دفعة واحدة والاتصال بدوائر الرقابة التجارية والمالية في جميع المحافظات لتحديد مكامن الخلل والتقصير لاتخاذ الاجراءات القانونية".
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