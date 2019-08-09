الرد السريع يعتقل متهمين اثنين بتجارة الاسلحة في آمرلي

اعلنت قوات الرد السريع، الجمعة، اعتقال متهمين اثنين بتجارة الاسلحة في قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين. وقال الرد السريع في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "اللواء الثالث فرقة الرد السريع القت القبض على متهمين اثنين بتجارى الأسلحة في قضاء امرلي بمحافظة صلاح الدين". واضاف أن "القوات نقلت المتهمين الى مركز امني للتحقيق معهم".



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