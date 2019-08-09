انقطاع الكهرباء في عدد كبير من مناطق لندن

تعرضت أجزاء من العاصمة البريطانية لندن، وجنوب شرق إنجلترا، لانقطاع واسع النطاق في التيار الكهربائي. وبحسب الحساب الرسمي لهيئة مواصلات لندن على موقع "تويتر"، فإن بعض إشارات المرور لا تعمل، منبهة قائدي السيارات من توخي الحذر.

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