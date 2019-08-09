اعتقال احد الهاربين من مركز شرطة القناة جنوب شرقي بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، اعتقال احد الهاربين من مركز شرطة القناة جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "فرق البحث والتحري عن الهاربين من مركز شرطة القناة، تمكنت اليوم من القاء القبض على متهم في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد".
واضافت الوزارة، أن "الاجهزة الامنية اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا".
واضافت الوزارة، أن "الاجهزة الامنية اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا".
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