ترامب يؤكد دعمه حق الأمريكيين في حيازة الأسلحة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، دعمه حق الأمريكيين في حيازة السلاح، داعيا إلى جعل الأسلحة بعيدة عن متناول "الأشخاص المرضى نفسيا والمضطربين".

وتأتي تأكيدات ترامب بعد 6 أيام من عمليتي إطلاق النار الداميتين في إل باسو بولاية تكساس ودايتون بولاية أوهايو أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

وكتب ترامب في تغريدة غداة بيان أصدرته الجمعية الوطنية للبنادق تعبّر فيه عن معارضتها تشديد القوانين المتعلقة بالأسلحة الفردية: "تحدّثت أيضا إلى الجمعية الوطنية للبنادق وآخرين بهدف أن تكون آراؤهم معبرا عنها تماما".

وأكد رئيس الجمعية الوطنية للبنادق واين لابيير أنه عقد لقاء خاصا مع ترامب.

وقد ساهمت هذه الجمعية في تمويل حملة ترامب الانتخابية بمبلغ قدره 30 مليون دولار.

وقال ترامب: "أنا المدافع الأشرس عن التعديل الثاني"، في إشارة إلى الحق الدستوري في حيازة سلاح.

وتابع: "لكن علينا جميعا العمل من أجل خير وأمن بلدنا. يمكن اتخاذ تدابير معقولة لخير الجميع".

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والولايات المتحدة في حال حداد بعد عمليتي إطلاق النار وقد استؤنف النقاش حول الأسلحة مثل كل مرة بعد حصول مأساة.

وكتب ترامب: "عُقدت مناقشات جدية بين رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب بشأن عمليات تحقق حكيمة من سوابق" (قضائية وعقلية).

وتتزايد الضغوط على زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لإجراء تصويت على اقتراحي قانون تبناهما مجلس النواب ذو الأكثرية الديمقراطية في فبراير/شباط الماضي.

وينصّ هذان النصّان على توسيع عمليات مراقبة العمليات السابقة لمشتري الأسلحة، حيث تشمل مجمل المعاملات التي أجروها.

ووجّه صباح الخميس 214 رئيس بلدية من جمهوريين وديمقراطيين رسالة إلى ماكونيل طلبوا فيها بوقف العطلة البرلمانية.

لكن ماكونيل ممثل ولاية كنتاكي رفض في مقابلة مع إذاعة محلية في هذه الولاية الواقعة وسط البلاد استدعاء أعضاء مجلس الشيوخ إلى واشنطن.

وأكد أن القانون بشأن الأسلحة النارية سيكون "في صلب" مناقشات الدورة البرلمانية المقبلة.