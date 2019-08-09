محمد بن زايد وجونسون يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الجمعة، هاتفيا مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هنأ رئيس وزراء بريطانيا خلال الاتصال الهاتفي بمناسبة تسلمه مهام منصبه، متمنيا له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد.

Advertisements

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع بريطانيا الصديقة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتصال الهاتفي جرى خلاله بحث علاقات التعاون والصداقة الوثيقة التي تجمع البلدين وسبل تنميتها في المجالات كافة.

كما تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء البريطاني وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا آخر المستجدات والتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأن احتواء تداعياتها، وأكدا في هذا الصدد أهمية تكثيف الجهود والمساعي المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه أعرب رئيس وزراء بريطانيا عن شكره وتقديره إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر طيبة متمنيا لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء.