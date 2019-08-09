انتخاب إلزبيتا فيتك رئيسا جديدا للبرلمان البولندي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتخب مجلس النواب البولندي، اليوم الجمعة، إلزبيتا فيتك لرئاسته بعد استقالة رئيسه السابق ماريك كوختشينسكي.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد أعفى في وقت سابق فيتك من منصب وزير الداخلية.

وفيتك عضو في الحزب الحاكم "القانون والعدالة"، وتخلف ماريك كوتشينسكي في المنصب، الذي استقال بعد تعرضه لهجوم بزعم إساءة استخدامه لطائرات الدولة في أغراض خاصة.

وتدور المزاعم حول الرحلات الجوية التي قام بها رئيس مجلس النواب باستخدام طائرة رسمية وعسكرية وأغلبها إلى منطقة بودكارباكي التي ينحدر منها.

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وتفيد المعلومات الصادرة عن مجلس النواب بأن كوتشينسكي قام بأكثر من 120 رحلة رسمية منذ 2016.

وقبل تولي السلطة في عام 2015، انتقد حزب القانون والعدالة على نطاق واسع الحكومة السابقة لما وصفه بأساليب الحياة المترفة والتعالي وافتقادها الإحساس باحتياجات المواطنين.

ومن المقرر أن تشهد بولندا انتخابات برلمانية في 13 أكتوبر/تشرين أول المقبل.