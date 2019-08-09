انت الان تتابع ترامب: تلقيت رسالة شخصية "جميلة" من زعيم كوريا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الجمعة إنه تلقى رسالة شخصية مؤلفة من ثلاث صفحات وتم تسليمها باليد من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.
وقال ترامب متحدثا للصحفيين خارج البيت الأبيض اليوم الجمعة، واصفا الرسالة بأنها "جميلة حقا" و"إيجابية للغاية" رافضا الكشف عن مضمونها.
كان الرئيس الأمريكي قد قال أيضا في حزيران/ يونيو الماضي إنه تلقى "رسالة جميلة" من كيم، مضيفا أنها كانت "ودية للغاية".
كانت الولايات المتحدة قد قللت من شأن التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا، قائلة إن الصواريخ قصيرة المدى وأن واشنطن ليست معنية سوى بالصواريخ بعيدة المدى والتجارب النووية.
كان كيم جونج أون قد صرح في وقت سابق أن التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونج يانج مؤخرا تبعث برسالة تحذيرية إلى واشنطن وسول بسبب مناوراتهما العسكرية المشتركة.
وخلال الأسبوع الجاري، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن المفاوضات مع بيونج يانج قد تستأنف في غضون أسابيع.
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