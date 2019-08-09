ترند الموجز| تحركات عاجلة من الداخلية.. وارتفاع تاريخي للذهب.. وملابس إليسا تثير موجة من الغضب

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، استنفار أمني في الداخلية.. ورفع درجة الاستعداد القصوى، وارتفاع تاريخي جديد للذهب قبل عيد الأضحى، وموجة غضب من إليسا بعد ظهورها بملابس جريئة في حفلها بتونس.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

استنفار أمني في الداخلية.. ورفع درجة الاستعداد القصوى

كثفت أجهزة وزارة الداخلية من استعداداتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، والذي يوافق يوم الأحد.

وقالت الداخلية في بيان، الجمعة، إنه فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الإستعداد القصوى وتحقيق خطط الإنتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.. فقد قامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء إحتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور ودور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتعزيز الخدمات بالمتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمناطق التجارية التى تشهد تجمعات جماهيرية.

كما يضطلع السادة مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات ، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة ، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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ارتفاع تاريخي جديد للذهب قبل عيد الأضحى

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة، 9 أغسطس، في السوق المصري، بقيمة 3 جنيهات، بالمقارنة بأسعار الخميس.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت، الخميس، أعلى مستوى في تاريخها بمصر، ليسجل عيار 21، 682 جنيها، قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، الذي يزداد فيه الإقبال على المعدن النفيس.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وبحسب وكالة رويترز، سجل الذهب عالميا أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.، حيث سجلت الأوقية 1507 دولارات.

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وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الجمعة كالتالي:

عيار 18 بـ 587 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 685 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 782 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5264 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

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موجة غضب من إليسا بعد ظهورها بملابس جريئة في حفلها بتونس

أثارت المطربة اللبنانية إليسا، حالة من الغضب على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة جريئة، في حلفها الأخير بتونس.

ونشرت الفنانة مشاهد من حفلها، عبر حسابها الشخصي بإنستجرام، ظهرت خلاله وهي ترتدي تنورة قصيرة سوداء.

وجاءت تعليقات الجمهور سلبية، وانتقدوا ظهور بهذا الشكل المثير.

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