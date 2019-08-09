LBC: قرار الحريري بشأن مطمر تربل جاء بسبب ضغط مارسه أحد أصحاب المنتجعات السياحية

علمت قناة الـ"LBC" أن "قرار رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بالتريث بانشاء مطمر تربل جاء بسبب ضغط مارسه أحد أصحاب المنتجعات السياحية القريبة منه".

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