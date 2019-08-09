لفتت مصادر مقربة من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لقناة الـ"LBC" إلى أن "الاجتماع الذي عقد قبل ظهر اليوم في ​بيت الوسط​ بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ هو اجتماع دوري ناقش الاوضاع المالية والنقدية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري لـLBC: الاجتماع الذي عقد ظهرا بين الحريري وخليل وسلامة ببيت الوسط دوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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