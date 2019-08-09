الريس عن لقاء المصالحة: الأجواء إيجابية والإقتصاد أولوية المرحلة وليأخذ القضاء مجراه

علق مفوض الاعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" ​رامي الريس​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على لقاء المصالحة والمصارحة بين رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ورئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​ في ​قصر بعبدا​ ، قائلا "الأجواء إيجابية و​الحكومة​ إلى العمل مجدداً، ​الإقتصاد​ أولوية المرحلة، وليأخذ ​القضاء​ مجراه، والشكر لكل الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة التي عبرت عن تضامنها في هذه الحقبة".

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