هيئة الانتخابات التونسية: إغلاق باب الترشح للرئاسة على 98 مرشحا

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية عن "إغلاق باب الترشح للرئاسة التونسية المقررة يوم 15 أيلول المقبل على 98 مرشحا".

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في 17 تشرين الثاني المقبل لكن وفاة باجي قائد السبسي دفعت هيئة الانتخابات إلى الدعوة لانتخابات مبكرة في أيلول.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون أن الحملة الانتخابيةحددت من 2 الى 13 ايلول، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 أيلول وتعلن النتائج الاولية للانتخابات في17 ايلول، مشيرا الى أنه لم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، اذا تطلب الأمر، قبل الثالث من تشرين الثاني.