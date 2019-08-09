النشرة: المجموعات المسلحة تستهدف بعدد كبير من الصواريخ مدينة حلب

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "المجموعات المسلحة تستهدف بعدد كبير من ​الصواريخ​ ​مدينة حلب​ سقط عدد منها في شارع ميزر في حي الاذاعه ومحيط الحرم الجامعي ما اسفر عن وقوع عدد من الاصابات".

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