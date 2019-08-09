ترامب: سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي تكبل الاقتصاد الأميركي

دعا الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى "خفض أسعار ​الفائدة​ بمقدار نقطة مئوية كاملة"، مشيراً إلى أن "​السياسة​ النقدية للبنك المركزي الأميركي تكبل ​اقتصاد​ البلاد". ولفت إلى أن "​الولايات المتحدة​ لديها العملة الأكثر أمانا في ​العالم​، لكن قوة ​الدولار​ تلحق ضررا بالمصنعين الأميركيين"، مشيرا إلى أنه "يجب على مجلس الاحتياطي أن يخفض أسعار الفائدة".

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