ترامب يعلن تلقيه رسالة من كيم توضح أسباب العمليات الاخيرة لاطلاق صواريخ

أعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أنه تلقى "رسالة رائعة من البداية حتى النهاية" من الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ اون​ يوضح فيها أن العمليات الاخيرة لاطلاق ​صواريخ​ جاءت ردا على التدريبات العسكرية المشتركة ل​واشنطن​ و​كوريا الجنوبية​.

وأكد ترامب أنه "لم يكن سعيدا بالمناورات العسكرية"، مضيفا: "تعلمون بأنني لم أكن يوما معجبا بها بدوري"، مشددا على تفاهمه مع الزعيم الكوري الشمالي رغم توقف المفاوضات بين البلدين حول الترسانة النووية ل​بيونغ يانغ​، مرجحا عقد قمة رابعة مع الزعيم الكوري الشمالي ولكن من دون الادلاء بمزيد من المعلومات عنها.