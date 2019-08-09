أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه تلقى "رسالة رائعة من البداية حتى النهاية" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون يوضح فيها أن العمليات الاخيرة لاطلاق صواريخ جاءت ردا على التدريبات العسكرية المشتركة لواشنطن وكوريا الجنوبية.
وأكد ترامب أنه "لم يكن سعيدا بالمناورات العسكرية"، مضيفا: "تعلمون بأنني لم أكن يوما معجبا بها بدوري"، مشددا على تفاهمه مع الزعيم الكوري الشمالي رغم توقف المفاوضات بين البلدين حول الترسانة النووية لبيونغ يانغ، مرجحا عقد قمة رابعة مع الزعيم الكوري الشمالي ولكن من دون الادلاء بمزيد من المعلومات عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن تلقيه رسالة من كيم توضح أسباب العمليات الاخيرة لاطلاق صواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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