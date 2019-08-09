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ترامب يعلن تلقيه رسالة من كيم توضح أسباب العمليات الاخيرة لاطلاق صواريخ

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أعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أنه تلقى "رسالة رائعة من البداية حتى النهاية" من الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ اون​ يوضح فيها أن العمليات الاخيرة لاطلاق ​صواريخ​ جاءت ردا على التدريبات العسكرية المشتركة ل​واشنطن​ و​كوريا الجنوبية​.

وأكد ترامب أنه "لم يكن سعيدا بالمناورات العسكرية"، مضيفا: "تعلمون بأنني لم أكن يوما معجبا بها بدوري"، مشددا على تفاهمه مع الزعيم الكوري الشمالي رغم توقف المفاوضات بين البلدين حول الترسانة النووية ل​بيونغ يانغ​، مرجحا عقد قمة رابعة مع الزعيم الكوري الشمالي ولكن من دون الادلاء بمزيد من المعلومات عنها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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