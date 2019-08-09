الغارديان: شلل تام في لندن بسبب انقطاع التيار الكهربي

ذكرت صحيفة "الغارديان" أن العاصمة البريطانية لندن، تواجه شللا تاما بسبب انقطاع ​التيار الكهربائي​ عن عدد كبير من أجزائها.

وأعلنت شبكات الكهرباء في ​المملكة المتحدة​ أن أجزاء كبيرة من لندن تعاني من انقطاع تام للتيار الكهربي، موضحة أنهم على يتعاملون مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تؤثر على أجزاء كبيرة من لندن.

ووفقا للصحيفة، فإن انقطاع التيار الكهربي يؤثر على القطارات الكهربائية مما أدى إلى تعطل حركة القطارات وارتباك ​حركة المرور​ حيث ان إشارات المرور معطلة بشكل كامل فضلا عن شبكات الإتصالات في العاصمة الإنجليزية.

أكدت وسائل النقل في لندن أنه تم تعليق خط فيكتوريا في مترو أنفاق لندن، وانتشرت بيانات تحذيرية للناس لتوخي الحذر عند سلوك طرق معينة.