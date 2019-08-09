وهاب عن لقاء المصالحة: كنا بغنى عن توتير الأجواء لمدة أسابيع

علّق رئيس حزب "التوحيد العربي"​وئام وهاب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على لقاء المصالحة في ​قصر بعبدا​، قائلا: "فلتكن حادثة ​قبرشمون​ خاتمة أحزان الجبل. كنا بغنى عن توتير الأجواء لمدة أسابيع ومن البداية". وذكر "أننا قلنا أن ​المحكمة العسكرية​ هي الحل والجيش هو الضامن للأمن رحم الله الشهداء وحمى الجبل و​لبنان​ وكم أتمنى لو كان بإمكاننا وضع استراتيجية شاملة للنهوض بالواقع الدرزي".

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