خليل: لا استقرار مالي واقتصادي من دون الاستقرار السياسي

شدد وزير المال ​علي حسن خليل​، في تصريح من ​قصر بعبدا​ على أن "لا استقرار ماليا اوقتصاديا من دون الاستقرار السياسي ولاحظنا صعود السندات قبل الإجتماع المالي"، مشيرا الى أن "الإئتمان قد يتأثر بالإجتماعات الحاصلة".

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