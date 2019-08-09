النشرة: معمل النفايات في سينيق سيعود لاستقبال النفايات ورفعها فجر غد

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا ان معمل النفايات الصلبة في سينيق جنوب صيدا، سيعود لاستقبال النفايات ورفعها من مدينة صيدا من فجر نهار السبت.
وقد جاء هذا القرار بعد زيارة قام بها رئيس بلدية صيدا محمد السعودي الى المعمل واجتماعه مع الادارة والعمال عند مدخله، متمنياً عليهم الرجوع عن قرارهم واستئناف العمل وأبلغهم بأن المعمل سيقبض مستحقاته المالية المتأخرة خلال 14 يوماً كحد اقصى.
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