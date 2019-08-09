النشرة: معمل النفايات في سينيق سيعود لاستقبال النفايات ورفعها فجر غد

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان معمل ​النفايات​ الصلبة في سينيق جنوب صيدا، سيعود لاستقبال النفايات ورفعها من ​مدينة صيدا​ من فجر نهار السبت.

وقد جاء هذا القرار بعد زيارة قام بها رئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​ الى المعمل واجتماعه مع الادارة والعمال عند مدخله، متمنياً عليهم الرجوع عن قرارهم واستئناف العمل وأبلغهم بأن المعمل سيقبض مستحقاته المالية المتأخرة خلال 14 يوماً كحد اقصى.