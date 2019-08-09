محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:
أعلن محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، منح الأوائل بجميع مراحل التعليم المختلفة حتى المركز العاشر مكافآت مالية، تقديرًا لهم وتشجيعهم على مواصلة التفوق.
وسيقام حفل تكريم للمتفوقين، لتشجيع طلابها في مختلف المجالات وتحفيزهم بالشكل الأمثل لحث بقية الطلاب على الاقتداء بهم ومواصلة مسيرتهم التعليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر مكافآت مالية لأوائل المراحل التعليمية في الوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.