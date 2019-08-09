مكافآت مالية لأوائل المراحل التعليمية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلن محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، منح الأوائل بجميع مراحل التعليم المختلفة حتى المركز العاشر مكافآت مالية، تقديرًا لهم وتشجيعهم على مواصلة التفوق.

وسيقام حفل تكريم للمتفوقين، لتشجيع طلابها في مختلف المجالات وتحفيزهم بالشكل الأمثل لحث بقية الطلاب على الاقتداء بهم ومواصلة مسيرتهم التعليمية.