"السياحة والمصايف": فتح شواطئ الإسكندرية بالمجان لذوي الإعاقة خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

قال اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه تقرر فتح كافة الشواطئ التي تديرها الإدارة وعددها 8 في الإسكندرية، لاستقبال واستضافة ذوي الإعاقة بالمجان، طوال أيام عيد الأضحى شامل الحصول على شمسية وكرسي.

وأشار رشاد في تصريحات اليوم الجمعة، إلى أن تلك الشواطئ هي (المندرة العام، وميامي المجاني أمام شارع إسكندر إبراهيم، والسرايا العام أمام مدرسة الطفولة السعيدة، وجليم، والأنفوشي العام أمام مكتبة الطفل، وشهر العسل أمام مدخل البيطاش، والهانوفيل العام أمام مدخل الهانوفيل، والمكس بجوار فنار المكس).

وأعلن رشاد، استكمال كافة الاستعدادات من جانب جميع الشواطئ لاستقبال المصطافين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وطالب رئيس الإدارة جميع المصطافين في حالة وجود أي شكوى أو طلب مساعدة أو للاستفسار، الاتصال على رقم الشكاوى 01289252668 والمرتبط به خدمة "واتس آب".