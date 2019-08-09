مقتل شقيق الزعيم.. من هو إبراهيم الحوثي الذي حاصر الرئيس اليمني في منزله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عطايا:

أعلنت ميليشيات الحوثي، اليوم الجمعة، مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، متهمة التحالف الدولي باغتياله.

ولم يصدر التحالف الدولي حتى اللحظة أي تعليق على مقتل شقيق زعيم الميليشيات التي تتصدى لها السعودية والإمارات في اليمن، لإعادة الشرعية للحكومة المعترف بها دوليًا.

فيما ذكرت مصادر لفضائية "العربية" السعودية، أن شقيق زعيم ميليشيات الحوثي قُتل قبل 3 أيام في صنعاء مع ثمانية من مرافقيه.

ولم تتضح بعد أسباب وتفاصيل وطريقة مقتل إبراهيم الحوثي، خاصة بعد تكتم الجانبين التحالف الدولي والميليشيات عن إصدار أي تفاصيل حول ليلة مقتله.

واعتبرت بعض وسائل الإعلام اليمنية والدولية، مقتل إبراهيم شقيق مؤسس الميليشيات حسين بدر الدين الحوثي، ضربة موجعة، نظرًا لأنه كان من بين أبرز القيادات في اقتحام صنعاء، واعتمد عليه عبدالملك الحوثي في العمليات العسكرية على الأرض كثيرًا.

ووُلد إبراهيم بدر الدين الحوثي، في يناير 1978 بمحافظة صعدة الريفية وسط عائلة متدينة.

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والده كان أحد كبار المرجعيات الدينية الزيدية الذي تتلمذ على يده العشرات من رجال الدين.

ويُعتبر أحد شباب جماعة الحوثيين، والتي أسسها أخوه الأكبر حسين بدر الدين الحوثي، الذي كان آنذاك عضوًا في البرلمان اليمني.

وهو أحد أذرع شقيقه زعيم المتمردين الحالي عبدالملك الحوثي؛ حيث كان يعتمد عليه في العديد من العمليات العسكرية في الميدان، لا سيما العمليات التي تقع حول صعدة باتجاه الحدود السعودية.

وبحسب "الحرة" الأمريكية، كان من بين أبرز قادة عمليات اقتحام العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، حيث شارك بفاعلية في عملية الانقلاب على القوى الشرعية المؤيدة دوليًا، فضلًا عن محاصرة الرئيس عبد ربه منصور هادي في منزله آنذاك.

كما قاد إبراهيم الحوثي، المعارك على الحدود اليمنية السعودية، مع استمرار عمليات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن.