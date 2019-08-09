القبض على 14 متهمًا لتورطهم في مشاجرة "أنشاص الرمل" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

ألقت قوات أمن الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على 14 متهمًا بالتورط في المشاجرة التي شهدتها قرية "أنشاص الرمل" بمركز بلبيس، والتي راح ضحيتها شاب، فيما قامت أسرته بإشعال النيران في منزل القاتل.

وتلقى العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا من الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية "أنشاص الرمل" التابعة لدائرة المركز، بنشوب بين "تامر ح."، 24 سنة، عامل، وأحد أبناء عائلة "أبو العيش"، انتهت بمقتل العامل.

وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وأحد أبناء العائلة قبل 10 أيام، انتهت بتسوية الخلافات في جلسة عرفية، قبل أن تتجد الخلافات مرة أخرى اليوم، أثناء سير المجني عليه في الشارع، حيث اعتدى عليه أحد أبناء العائلة وقتله.

وأشعل عدد من أفراد أسرة القتيل النار في منزل القاتل، فيما انتقلت قوات الأمن للمكان للسيطرة على الأوضاع، حيث تم السيطرة على الحريق وإخماده، وضبط 14 من المتورطين من الطرفين.