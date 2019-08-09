انقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة في بريطانيا وتعطل حركة القطارات والطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، انقطاع التيار الكهربي عن أجزاء كبيرة من إنجلترا وويلز، ما أثر بشكل فوري على خدمات السكك الحديدية والطرق، بما في ذلك إشارات المرور.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن العاصمة لندن والجنوب الشرقي والغربي في بريطانيا فضلًا عن دولة ويلز انقطع عنها التيار الكهربي، بسبب حدوث فشل في التشغيل من الشبكة الوطنية البريطانية.
وقالت متحدثة باسم النقل من أجل لندن (TfL)، إن بعض إشارات المرور لا تعمل، لافتة إلى أنه يمكن استدعاء ضباط الشرطة "لإدارة الطرق المزدحمة، والتعامل معها جسديًا بأنفسهم".
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