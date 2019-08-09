البحرية الفرنسية تنقذ 11 مهاجرا انقلب زورقهم خلال عبورهم المانش

وكالات - أعلنت السلطات الفرنسية أنه تم صباح الجمعة 9 أوت 2019 إنقاذ 11 مهاجرا انقلب زورقهم قبالة بولونيي سور مير (شمال) بينما كانوا يحاولون عبور بحر المانش للوصول إلى بريطانيا.

وأبلغ المهاجرون فرق الاغاثة التي أبلغت بدورها مركز الانقاذ الاقليمي كما أعلنت الدائرة البحرية للمانش وبحر الشمال في بيان.

وحدد مركب صيد موقع الزورق على بعد 11 ميلا بحريا (20 كلم) جنوب غرب بولونيي-سور-مير وتوجهت فرق الاغاثة الى المنطقة وعثرت على "زورق منقلب مع عدد من الاشخاص في البحر".

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وأفادت الدائرة البحرية لفرانس برس أنها المرة الأولى التي يتم فيها العثور على زورق في هذا الوضع في المنطقة.

وانقذ المهاجرون جميعا و"نقلوا إلى ميناء في بولونيي-سور-مير ثم "عهد بهم" إلى فرق الاطفاء والشرطة على الحدود الفرنسية.

وكان تم الإثنين إنقاذ 20 مهاجرا بعد أن نفد الوقود من زورقهم قبالة سواحل غرافلين (شمال فرنسا).