الأراضي المحتلة / الهيئة الإسلامية تفتي بتأخير الأضحية في القدس إلى ثاني أيام العيد للدفاع عن المسجد...

قررت الهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف، ودار الإفتاء في القدس، في بيان مشترك ، اقتصار صلاة عيد الأضحى فقط في المسجد الأقصى المبارك، وإغلاق جميع مساجد القدس.

وأفتت الهيئات الثلاث في بيان صدر عنها، بتأخير الأضحية في القدس حتى اليوم الثاني من أيام العيد والانشغال في اليوم الأول بالدفاع عن المسجد الأقصى في وجه الهجمة الإسرائيلية.

وأوضح البيان أن هذه القرارات جاءت رداً على قرار الاحتلال بمنع إقامة صلاة العيد في المسجد، وفتحه لاقتحامات المستوطنين.

وأكد البيان أن "العيد عيد رباط وأن أهالي القدس سيقفون في هذا اليوم على قلب رجل واحد أمام قطعان المستوطنين واقتحاماتهم، وأن الهيئات الثلاث ستقف صفاً واحداً أمام أي تقسيم زماني أو مكاني في المسجد الأقصى المبارك".

Advertisements

وأطلقت منظمات "الهيكل" المزعوم المتطرفة دعوات لأنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة في الاقتحامات الجماعية للمسجد الأقصى المبارك، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تزامنًا مع ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

يشار إلى أن شرطة الاحتلال ستغلق طرقات وشوارع رئيسة في مدينة القدس المحتلة، والتضييق على المقدسيين، بسبب الطقوس الخاصة بـ "ذكرى خراب الهيكل".

*المصدر | موقع " دنيا الوطن"