موريتانيا / الاعلان عن الحكومة الجديدة

أعلنت الرئاسة الموريتانية في وقت متأخر من مساء الخميس 8 أوت 2019 عن التشكيلة الحكومية الجديدة. ووفق بيان صادر عن الرئاسة بثه التلفزيون الموريتاني، جاءت التشكيلة الحكومية على النحو التالي: – الدكتور حيمود ولد رمظان، وزيرا للعدل. – إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون. – حنن ولد سيدي، وزيرا للدفاع الوطني. – الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وزيرا للداخلية واللامركزية. – الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، وزيرا للاقتصاد والصناعة. – محمد الأمين ولد الذهبي، وزيرا للمالية. – الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، وزيرا للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. – آدما صونكو، وزيرا للتعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني. – محمد ماء العينين ولد أييه، وزيرا للتعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني. – محمد ولد عبد الفتاح، وزيرا للبترول والمعادن والطاقة. – الدكتور كمرا سالوم محمد، وزيرا للوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة. Advertisements – الدكتور نذير ولد حامد، وزيرا للصحة. – الناني ولد أشروقه، وزيرا للصيد والاقتصاد البحري. – محمود سيد أحمد، وزيرا للتجارة والسياحة. – خديجة بنت بوكه، وزيرة للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي. – الدي ولد الزين، وزيرا للتنمية الريفية. – محمدو ولد امحيميد، وزيرا للتجهيز والنقل. – الناه بنت مكناس، وزيرة للمياه والصرف الصحي. – الدكتور سيدي ولد سالم، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام. – الدكتور سيد محمد ولد الغابر، وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة. – الدكتور الطالب ولد سيد أحمد، وزيرا للتشغيل والشباب والرياضة. – الدكتورة ننه كان، وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. – مريم بكاي، وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة. – أنياك جبريل، وزيرا أمينا عاما للحكومة. – أحبيب ولد حام، وزيرا منتدبا لدى وزير الاقتصاد والصناعة مكلفا بترقية الاستثمار والتنمية الصناعي

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