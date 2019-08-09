الأمين العام للأمم المتحدة: موقف المنظمة من تسوية نزاع كشمير یخضع لمیثاقها

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه البالغ إزاء الوضع المتدهور في كشمير إثر قرار الهند إلغاء وضعها الخاص. وأوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الجمعة أن جوتيريش أكد أن موقف الأمم المتحدة حول تسوية نزاع كشمير یخضع لمیثاقها وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وطالب من جميع الأطراف تجنب من اتخاذ الخطوات التي يمكن أن تؤثر على وضع جامو وكشمير.

وأعرب عن قلقه إزاء تقارير عن اعتقالات التي يمكن أن تتدهور الوضع الإنساني في جامو وكشمير، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأن الأمين العام تتابع الوضع في جامو وكشمير وتناشد الدولتين المجاورين لضمان عدم تدهور الوضع في المنطقة. الأمم المتحدة حول تسوية نزاع كشمير یخضع لمیثاقها وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وطالب من جميع الأطراف تجنب من اتخاذ الخطوات التي يمكن أن تؤثر على وضع جامو وكشمير.وأعرب عن قلقه إزاء تقارير عن اعتقالات التي يمكن أن تتدهور الوضع الإنساني في جامو وكشمير، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأن الأمين العام تتابع الوضع في جامو وكشمير وتناشد الدولتين المجاورين لضمان عدم تدهور الوضع في المنطقة.

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