رئيس بعثة الحج السياحي: 18 لجنة لمتابعة حجاجنا على مشعر عرفات

قال مجدي شلبي رئيس بعثة الحج السياحي، إنه تم توزيع مفتشي وزارة السياحة المتواجدين بالأراضي المقدسة على 18 لجنة تعمل بالتنسيق مع مكاتب المطوفين السعوديين لشركات السياحة؛ وإن لجنة تضم 4 أفراد لمتابعة سير الأعمال على صعيد

مشعر عرفات بالتعاون مع غرفة شركات السياحة.

وأضاف رئيس البعثة -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- أنه تم تشكيل غرفة عمليات للحجاج الاقتصادي والبري لتلقي أي شكاوى من قبل الحجاج للعمل

على سرعة حلها؛ موضحا أن هناك تواصلا مستمرا مع مؤسسة الطوافة السعودية لحل أي مشكلة تتعلق بالتسكين وخدمات الحجاج بالخيام.



وأكد شلبي أنه يتم إرسال تقرير يومي عن حالة حجاج شركات السياحة إلى وزيرة السياحة كما أن هناك تعليمات مشددة بمعاقبة أي شركة لم تلتزم بالبرامج المحددة لها مع الحجاج.