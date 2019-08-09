؜ارتفاع نسبة عمليات القلب للحجاج لـ 32 % مقارنة بالعام الماضي

ارتفع معدل إجراء عمليات القلب لحجاج بيت الله الحرام بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة بنسبة 32 % مقارنة بالعام الماضي .



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم /الجمعة/ - أن الإدارة الطبية بالمدينة كشفت في أحدث إحصائية لها أنه منذ أول يوم من شهر ذي القعدة وحتى أمس تم إجراء 445 عملية قسطرة قلبية و24 عملية قلب

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مفتوح، في حين أجريت العام الماضي خلال نفس الفترة 338 عملية قسطرة قلبية و20 عملية قلب مفتوح .



وبينت الاحصائية أن هناك عدة اجتماعات تعقد على مدار اليوم بين أطباء وجراحي القلب يتم خلالها مناقشة حالات المرضى واتخاذ القرارات الطبية حيالها بشكل عاجل.



يذكر أن مركز القلب بالمدينة

الطبية مجهز بأحدث التقنيات في مجال طب القلب ويضم كفاءات مؤهلة على مستوى عالٍ خاصة أنها تعتبر المرجع التخصصي للمرضى من الحجاج خلال موسم الحج ويأتي ذلك نظير الدعم اللا محدود من حكومتنا الرشيدة وتنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، واستنفار وزارة الصحة لطاقاتها وتقديم خدماتها الوقائية والعلاجية والإسعافية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام، استشعارا منها بعظم المسؤولية المنوطة بها تجاههم، حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بيسر وسهولة.