بابا الفاتيكان يحذر من القومية والشعبوية ويدعو إلى إنقاذ وحدة أوروبا

حذّر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، من انتشار القومية والشعبوية في أوروبا، مشددا على أنه يجب إنقاذ الوحدة التاريخية والثقافية للقارة.



وقال البابا، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، إن أوروبا لا يمكن ولا يجب لها أن تتفكك، مضيفًا: "إنها

وحدة تاريخية وثقافية كما أنها إلى وحدة جغرافية".وتابع "الآن يجب ألا يضيع هذا التراث"، لقد أصبح "أكثر ضعفا" على مر السنين ولكن "من الضروري إنقاذه"، وأعرب عن تمنياته في أن "تبدأ عملية لإعادة إطلاق" أوروبا بعد الانتخابات الأوروبية وأن تتقدم تلك العملية "دون توقف".



وانتقد البابا فرانسيس نزعة السيادة فيما يتعلق برفض الانخراط مع الغير، والتي وصفها بأنها إحدى سلوكيات العزلة، و4قال: "أشعر بالقلق من أنه يمكنك سماع خطب تشبه خطب هتلر في عام 1934"، مؤكدا أن نزعة السيادة هي "مبالغة تنتهي دائما بطريقة سيئة، فهي تجلب الحروب".