ترامب منزعج من التوتر بين اليابان وكوريا الجنوبية

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، عن انزعاجه من التوتر بين كوريا الجنوبية واليابان، قائلاً إن حلفاء واشنطن بحاجة إلى التوصل لطريقة للتعايش معاً.
وقال ترامب خارج البيت الأبيض: "من المفترض أن يكونا حليفين"، ولكنه بدا منزعجاً من "أنهما يتقاتلان طوال الوقت".
وأضاف: "يجب أن يتعايشا معاً، إنه أمر مهم للغاية".
وزار الرئيس الأمريكي الدولتين في يونيو.
أثارت اليابان غضب كوريا الجنوبية في يونيو، بتشديد قيود الصادرات على المواد المستخدمة في صناعة الرقائق والشاشات، قائلة إن علاقتهما "تقوضت بشدة".
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وجاء قرار اليابان بعدما أمرت أعلى محكمة في كوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي، الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين على العمل القسري خلال الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة بين عامي 1910 - 1945.
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