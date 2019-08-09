ترامب يتلقى "رسالة رائعة" من زعيم كوريا الشمالية توضح أسباب إطلاق الصواريخ الأخيرة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه تلقى "رسالة رائعة" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يوضح فيها أن العمليات الأخيرة لإطلاق صواريخ جاءت رداً على التدريبات العسكرية المشتركة لواشنطن وكوريا الجنوبية.

وقال ترامب: "لم يكن سعيداً بالمناورات العسكرية"، موضحاً أنه تلقى الرسالة الخميس. وأضاف "تعلمون بأنني لم أكن يوماً معجباً بها بدوري"، مشدداً مرة أخرى على تفاهمه مع الزعيم الكوري الشمالي رغم توقف المفاوضات بين البلدين حول الترسانة النووية لبيونج يانج.

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وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أعلن الأربعاء، أن عمليات الإطلاق الصاروخيّة الأخيرة التي أجرتها بلاده تشكّل "تحذيراً" لواشنطن وسيول، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

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واجتمع ترامب وكيم ثلاث مرات منذ أواخر العام الماضي لبحث سبل حل الأزمة بشأن برنامجي بيونج يانج النووي والصاروخي، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر على صعيد تحقيق هدف واشنطن وهو إقناع الزعيم الكوري الشمالي بالتخلي عن أسلحته النووية.

وأثارت التجارب الصاروخية الأخيرة تساؤلات بشأن مستقبل الحوار. وحذّرت بيونج يانج من احتمال أن تنهي تجميد تجاربها على الصواريخ النووية والصواريخ طويلة المدى الذي تفرضه منذ 2017. وأشار ترامب مراراً إلى أن تجميد هذه الأنشطة يمثل دليلاً على نجاح الاتصالات مع كيم المستمرة منذ أكثر من عام.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الأربعاء، إنه يأمل استئناف المحادثات، وإن الجانب الأميركي يخطط لمفاوضات في غضون بضعة أسابيع.